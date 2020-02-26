الكويت تحظر سفن 7 دول من التوقف في موانئها

قررت السلطات الكويتية حظر التعامل الملاحي مع 7 دول، تحسبًا لتفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلانها عن 11 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس داخل البلاد.ومنعت الكويت، بحسب وكالة «رويترز»، السفن القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق من التوقف في موانئها.واستثنت السلطات الكويتية السفن التابعة لقطاع النفط، والتي استبعدتها من حظر التوقف المفروض بسبب الفيروس القاتل.وفي وقت سابق، أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزه الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من اليوم الأربعاء؛ وذلك استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كومفيد 19).وأضافت «المتنزهات السياحية» الكويتية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في الكويت.وأعربت الشركة عن اعتذارها لرواد وجمهور المرفق السياحي، بعد أن تقرر إلغاء جميع الحجوزات حتى اشعارٍ آخر، مع التزامها باسترداد جميع المبالغ المدفوعة لأصحابها.