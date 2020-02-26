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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 141 رحلة دولية بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة.. اليوم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:08 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 141 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 14 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة.

يذكر أن مبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي، يشهد خلال الفترة الحالية كثافة ركابية جوية؛ تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية؛ نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحلية الجميلة.

ويولى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منصر مناع اهتمامًا كبيرًا بضرورة العمل على جذب الأعداد السياحية من مختلف دول العالم خلال الفترة المستقبلية، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للوفود السياحية بكافة المطارات المصرية، فى ظل الامكانيات والتجهيزت الهائلة التى تملكها منظومة الطيران المدني المصري خلال الأونة الحالية.

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