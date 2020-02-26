«ستار للطيران» يسير 21 رحلة دولية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركات تحالف «ستار للطيران» بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الأربعاء، 21 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي؛ لنقل 7 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.وياتى ذلك فى إطار حرص مسئولى وزارة الطيران المدنى على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد من مختلف دول العالم.وتشهد رحلات طائرات شركات «تحالف ستار» العالمي للطيران، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء الفصل الشتوي؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين على زيارة المدن المصرية خلال تلك الفترة للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل التي تتمتع بها البلاد.