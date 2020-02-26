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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل الطائرة الرابعة من طراز «نيو إيرباص»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:45 ص
مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم الأربعاء، الطائرة الرابعة الجديدة من طراز إيرباص A320Neo، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران»، ويأتى ذلك ضمن صفقة شراء 35 طائرة مختلفة الطرازات، بقيمة مالية تجاوزت حوالى 6 مليار دولار.

ويتميز طراز ذلك النوع من الطائرات بتخفيض حجم استهلاك الوقود بنسبة تبلغ حوالى 20 %، و5% خفض في تكاليف صيانة الهيكل و14% خفض في التكاليف التشغيلية.

كما يصنف هذا النوع من الطائرات بأنهأكثر اكثر أنواع الطائرات انتشارًا على مستوى العالم من فئة الطائرات أحادية الممر، بين شركات الطائرات التي تتراوح من الناقلات الاقتصادية، التي تعتبرها خيارها المفضل، وصولًا إلى الطرازات الجديدة للطائرات من فئة الأعمال، نظرًا لتميزها بمزايا لا تضاهى من حيث الأداء وراحة الركاب.

كما تتميز قمرة الركاب بمساحة مثالية للمسافرين ولشركات الطيران، نظرًا لكونها أكثر الطائرات عرضًا ضمن فئة الممر الواحد، ويوفر الطراز7 إنشات وتوفر عائلة (A320) دائمًا مقاعد أعرض للركاب، وممر أعرض في قمرة الركاب، ومساحة أكبر للتخزين، وراحة أكبر للرحلات بالمجمل.

وتتميز هذه العائلة بمقاعد أطول في جميع الفئات، وبالقدرة على الموائمة مع جميع استراتيجيات شركات الطيران، كما توفر قمرة الركاب الجديدة للمسافرين أفضل تجربة للسفر، فضلا عن أن طلبية مصر للطيران تتضمن سعة مقعدية ١٤٢ راكبا مزودة بكافة وسائل الرفاهية والشاشات الشخصية في كل مقعد.

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