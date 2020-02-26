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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب «كورونا».. حجز فنان كويتي داخل الحجر الصحي (صورة)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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احتجزت السلطات الكويتية الفنان عبدالله بوشهري، في الحجر الصحي، لدى عودته من إيران، لفحصه والتأكد من عدم حمله إصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

ووضعت السلطات الكويتية الفنان الشهير داخل أحد الفنادق، والذي خصصته وزارة الصحة الكويتية لعزل العائدين من إيران، بعد تفشي المرض بها.

ونشرت صفحة «المجلس» المعنية بأخبار الكويت على موقع «تويتر»، صورة قالت إنها لـ«بوشهري» داخل مكان الحجر الصحي مرتديًا «كمامة».

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزه الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من اليوم الأربعاء؛ وذلك استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كومفيد 19).

وأضافت «المتنزهات السياحية» الكويتية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في الكويت.

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