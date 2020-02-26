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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل «إرهابى» خلال عملية أمنية وسط تونس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ليل الثلاثاء، مقتل متشدد خلال عملية أمنية في مرتفعات ولاية القصرين وسط غربي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب أن الإرهابي قتل خلال عملية مشتركة نفذتها وحدات من الحرس الوطني وأخرى من الجيش، مشيرة إلى أن العملية "لا تزال متواصلة".

وتعتبر جبال القصرين ملاًا لجماعات متشددة، مثل «تنظيم القاعدة» في بلاد المغرب و«جند الخلافة" المرتبط بتنظيم داعش، وتنفّذ قوات الأمن والجيش باستمرار عمليات أمنية ضدّ هؤلاء المتشددين.

شهدت تونس إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي صعودًا للجماعات المتشددة، التي نفّذت العديد من الهجمات قتل فيها عشرات من عناصر الجيش والشرطة بالإضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.

ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف في نوفمبر 2015 حافلة تابعة للأمن الرئاسي في تونس العاصمة وأسفر عن مقتل 12 عنصرًا أمنيًا.

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