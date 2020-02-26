رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حل لغز عمره 250 عامًا.. نقش محفور على صخرة قديمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:56 ص
جريدة الدستور
طباعة
بدأ لغز نقش غامض محفور منذ أكثر من 250 عامًا على صخرة في منقة بريتانييه (غرب فرنسا) يتكشف بفضل مسابقة انطلقت العام الماضي وأثارت حماسة كبيرة بعد إعلان نتائجها الإثنين.

وقال رئيس بلدية بلوجاستيل-داولاس بالقرب من بريست، دومينيك كاب، لـ«فرانس برس»: «اليوم قمنا بخطوة كبيرة»، وقد كشف خلال مؤتمر صحفي أسماء الفائزين في المسابقة التي تهدف إلى ترجمة هذه الكتابات.

وفي إطار شرح الفرضيتين اللتين اختارتهما لجنة تحكيم المسابقة، قال المسؤول: «لدينا مساران مختلفان للغاية، ولكن في النهاية نتوصّل إلى خلفية مشابهة تتحدّث عن بحّار قضى في البحر وشخص مقرب منه حفر هذه الصخرة تكريمًا له».

وتتواجد الصخرة على شاطئ لا يمكن الوصول إليه إلا في حالة الجزر، وقد حفر عليها من جهة واحدة بحروف كبيرة في معظمها، مع بعض الرسومات من ضمنها رسم لمركب شراعي، بالإضافة إلى تاريخين يعودان إلى العامين 1786 و1787.

ويقول الفريقان الفائزان بالمسابقة إن النص مكتوب باللغة المحلية.

ومنذ إطلاقها في مايو الماضي، أثارت المسابقة حماسة الصحافة المحلية والأجنبية، وكُتِب أكثر من 200 مقال عن الصخرة والقرية بلغات عديدة.

وشارك نحو 600 شخص في المسابقة، التي ترافقت مع جائزة نقدية قيمتها ألفا يورو.

أما لجنة التحكيم المؤلفة من مؤرخين، فقد اختارت فرضيتين من أصل 61 فكرة قدّمت في 30 نوفمبر معظمها لفرنسيين، مع بروز بعض المشاركين من البرازيل والولايات المتحدة وتايلاند وروسيا وإسبانيا إيطاليا والإمارات.

فرضية الأولى، التي طرحها نويل رينيه توديتش، الأستاذ في اللغة الإنجليزية والمتخصص في الدراسات السلتية، تتحدّث عن الجندي سيرج لو بريس، الذي قضى في البحر من جراء عاصفة، فيما قام غريغوار هالوتو جندي آخر بحفر النص على شرفه، ويؤكد توديتش أن اقتراحه «دقيق بنسبة 80 بالمئة».

أما الفرضية الثانية، فطرحها الفرنسيان روجيه فليجو،وهو مراسل صحفي وكاتب، وآلان روبيه رسام الكاريكاتير ومؤلف قصص مصوّرة، وتتحدّث عن شخص يعبّر عن غضبه تجاه المسؤولين عن وفاة صديقه.

وأشار دومينيك كاب إلى أن «الطريق لا يزال طويلًا لكشف اللغز بالكامل»، مضيفًا أنه لم يتمّ فك رموز أجزاء معينة من النص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

مدرب «صن داونز» قبل مباراة الأهلى: نعلم ما سيحدث فى جنوب إفريقيا

زلزال بقوة «5 ريختر» يضرب تركيا

لماذا تعاملت الدولة مع مبارك بهذا التقدير بعد وفاته؟.. الباز يجيب

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

الأكثر قراءة

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

دراسة: الحيوانات المنزلية يمكن أن تصاب بـ«كورونا»

روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

«ليلة لا تنسي» ترصد تفاصيل بناء وغرق «تيتانيك»

«اللغز الأنثوى» على طاولة نادى كتاب هن.. الليلة

«الحياة السرية للأشجار».. قصة ليلة واحدة ورواية قد لا تكتمل

الدكتور محمد أبو الغار فى ضيافة صالون جزويت القاهرة.. اليوم