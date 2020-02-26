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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:08 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة.

ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20
طنطا الصغرى 10 والعظمى 20
دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20
مطروح الصغرى 10 والعظمى 20
السلوم الصغرى 09 والعظمى 21
سيوة الصغرى 06 والعظمى 21
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20
دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 21
الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22
السويس الصغرى 10 والعظمى 21
العريش الصغرى 10 والعظمى 20
رفح الصغرى 09 والعظمى 19
رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20
نخل الصغرى 03 والعظمى 19
نويبع الصغرى 12 والعظمى 21
طابا الصغرى 09 والعظمى 18
كاترين الصغرى 02 والعظمى 15
الطور الصغرى 10 والعظمى 21
شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23
مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22
الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22
بني سويف الصغرى 09 والعظمى 22
المنيا الصغرى 08 والعظمى 22
أسيوط الصغرى 07 والعظمى 23
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22
قنا الصغرى 09 والعظمى 22
الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24
أسوان الصغرى 10 والعظمى 24
أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 23
الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 21
شلاتين الصغرى 15 والعظمى 23
أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 22
حلايب الصغرى 17 والعظمى 21
رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 20

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