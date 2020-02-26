«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة.ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 11 والعظمى 21شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20طنطا الصغرى 10 والعظمى 20دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20مطروح الصغرى 10 والعظمى 20السلوم الصغرى 09 والعظمى 21سيوة الصغرى 06 والعظمى 21بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20دمياط الصغرى 12 والعظمى 19الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 21الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22السويس الصغرى 10 والعظمى 21العريش الصغرى 10 والعظمى 20رفح الصغرى 09 والعظمى 19رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20نخل الصغرى 03 والعظمى 19نويبع الصغرى 12 والعظمى 21طابا الصغرى 09 والعظمى 18كاترين الصغرى 02 والعظمى 15الطور الصغرى 10 والعظمى 21شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22بني سويف الصغرى 09 والعظمى 22المنيا الصغرى 08 والعظمى 22أسيوط الصغرى 07 والعظمى 23سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22قنا الصغرى 09 والعظمى 22الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24أسوان الصغرى 10 والعظمى 24أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 23الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 21شلاتين الصغرى 15 والعظمى 23أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 22حلايب الصغرى 17 والعظمى 21رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 20