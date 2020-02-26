ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا جديد فى الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل فى الخامسة والعشرين.كانت وزارة الخارجية الألمانية، ذكرت أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قولها فى مؤتمر صحفى، إنه لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات.