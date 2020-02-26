«المسمارى»: عصابات إرهابية تروع المدنين بالأسلحة الثقيلة فى طربلس

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن العصابات الإرهابية بقيادة مجموعة من الأتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة.وأضاف «المسماري»، في تصريحات له، أن العصابات الإرهاربية استهدفت منازل المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة.وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، التزام بلاده بالهدنة ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى خروقات المليشيات الإرهابية المعززة بعناصر ومرتزقة أتراك في منطقة جنوب طرابلس.وأوضح أن المليشيات قصفت الأحياء المدنية جنوب طرابلس بالمدفعية الثقيلة، مؤكدًا التزام قوات الجيش بالهدنة، وعدم الرد على مصادر النيران، مشيرًا إلى أن الأزمة في ليبيا ليست أمنية، وإنما فى وجود الإرهابيين الذين يريدون الاستيلاء على ثروات البلاد.