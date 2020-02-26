الاحتلال: العثور على جسم غريب بمحيط قبر يوسف بنابلس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه عثر على جسم غريب، يشتبه في كونه متفجرًا في محيط قبر يوسف، بمدينة نابلس.وأفادت قناة «الغد»، في نبأ عاجل لها، بحسب مراسلها، بأن قوات الاحتلال استدعت هندسة المتفجرات إلى المنطقة لتوضيح ماهية الجسم الغريب.واقتحم مستوطنون يهود، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية في نابلس، تمهيدا للدخول إلى قبر يوسف، وذلك بعد دعوات من قِبل منظمات استيطانية متطرفة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة الواسعة في اقتحام مقام القبر.من جانبها دعت القوى الفلسطينية للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال التي سترافقهم وإعاقة عملية اقتحام المدينة.