«الحياة السرية للأشجار».. قصة ليلة واحدة ورواية قد لا تكتمل

صدرت حديثًا عن دار الساقي للنشر٬ الطبعة العربية لرواية «الحياة السرية للأشجار» للكاتب التشيلي٬ أليخاندرو سامبرا٬ وترجمة محمد مصطفي.اختير«سامبرا»، في مجلّة «Grants» واحدًا من أفضل الروائيين الشباب الذين يكتبون بالإسبانية، ورُشّح لقائمة «بوجوتا 39» لأفضل الكتاب الواعدين في أمريكا اللاتينية، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من 20 لغة.ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية:«لم تعد فيرونيكا.. ينتظرها جوليان، زوجها، بينما تنام ابنتها دانييلا، كل ليلة يخترع جوليان قصة عن الحياة السريّة للأشجار يرويها لدانييلا قبل النوم لكنّ هذه الليلة مختلفة.متى ستعود فيرونيكا؟ سؤال يتردد في ذهن جوليان، وهو يواصل العمل على روايته الأولى.تتابع الساعات وتتوالى الذكريات والأسئلة: ماذا لو لم تعد فيرونيكا أبدًا؟ ماذا لو قرأت دانييلا روايته في سن العشرين، أو الثلاثين؟ قصة حب وشغف، قصة ليلة واحدة ورواية قد لا تكتمل».