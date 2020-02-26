مجهولون يقتحمون منزل لاعب الزمالك ويبرحونه ضربًا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجهولين هاجموا منزل إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، بالمهندسين، وحطموا محتوياته.وأضاف «ياسين»، عبر برنامجه «نمبر وان»، المذاع على فضائية «النهار» أن سيارة لاعب الزمالك لم تسلم من المعتدين، حيث قاموا بتحطيمها، وتعدوا عليه داخل منزله.وأكد أن أمام عاشور، بحالة مطمئنة الآن بمنزله في المهندسين، مشيرًا إلى أنه بعد الاطمئنان عليه حرر محضرا بالواقعة.