الدكتور محمد أبو الغار فى ضيافة صالون جزويت القاهرة.. اليوم

يحل الدكتور محمد أبو الغار٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة صالون الجزويت الثقافي الشهري٬ في لقاء مفتوح يديره الكاتب هشام أصلان، وذلك بمقر الجمعية برمسيس، حيث يحتفي الصالون بصدور كتابيه الجديدين "رحلتنا مع الفن.. مقتنيات عائلة أبو الغار"، و"أمريكا وثورة 1919".يشار إلى أن الدكتور محمد أبو الغار، هو أحد الشخصيات الثقافية والسياسية البارزة على الساحة العامة المصرية، وأحد أبرز الأطباء العرب في فرع "أمراض النساء"، وهو من مواليد شبين الكوم.ومن مؤلفاته: "على هامش الرحلة"، و"يهود مصر من الازدهار إلى الشتات"، و"إهدار استقلال الجامعة"، وهو أيضًا رئيس مجلس أمناء جوائز ساويرس الثقافية، وأحد أبرز مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأول رئيسًا له.