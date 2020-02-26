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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محاولة تفجير سيارة بالقرب من وزارة الدفاع الأمريكية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:34 ص
محاولة تفجير سيارة
محاولة تفجير سيارة بالقرب من وزارة الدفاع الأمريكية
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ألقت السلطات الأمنية الأمريكية القبض على مراهق من ولاية أركانساس الأمريكية؛ بسبب الاشتباه فى محاولته تفجير سيارة يقودها فى ساحة انتظار على مقربة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقالت وزارة العدل الأمريكية- وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل"، الليلة - إن الفتى يبلغ من العمر 19 عامًا ويدعى ماثيو دميتري ريتشاردسون من بلدة فايتفيل، قبضت عليه الشرطة بعد أن شاهد ضابط الفتى يشعل قطعة من القماش ويضعها داخل خزان السيارة.

وعند سؤاله، قال ريتشاردسون إنه كان يعتزم "تفجير نفسه والسيارة"، وقال الضابط إنه حاول القبض عليه لكنه حاول الهرب ناحية شوارع قريبة، قبل أن يلقى القبض عليه فى وقت لاحق.

ويشير ملف المحاكمة إلى أن ريتشاردسون يواجه تهمة تتعلق بالقبض عليه قبل أيام من الآن بسبب "جنحة الهجوم على ضابط تنفيذ القانون فى بلدة أرلينجتون".

وكشفت وثائق المحاكمة إن السيارة التى ألقي القبض على ريتشاردسون فيها تعود ملكيتها إلى أحد ضباط القوات المسلحة الأمريكية.

ويمكن أن يقضى على ريتشاردسون بسببها بالسجن فترة 5 سنوات وحتى 20 عامًا.

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