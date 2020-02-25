إيبارشية طهطا تستقبل 3 كهنة جدد عقب انتهاء فترة الخلوة الروحية

استقبلت لجنة التدبير الدائمة بإيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا وتوابعها، ثلاثة من الأباء الكهنة الجدد، وهم القس تواضروس لملوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بجهينة، والقس كيرلس كميل بكنيسة الشهيد مارجرجس بالجريدات، والقس جورجيوس القمص فليمون بكنيسة الشهيد مارجرجس بالسوالم.يأتي ذلك عقب انتهاء فترة الخلوة الروحية بالدير للكهنة الجدد، والتي تستمر 40 يومًا عقب سيامتهم وقبل استلام الخدمة بالكنائس التي تمت سيامتهم بها.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.