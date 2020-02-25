الأنبا أرسانيوس يترأس قداس خاص بالأطفال بمطرانية الوادي الجديد

صلي الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، قداس خاص بالأطفال بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية.وشارك معه في الصلاة القس تواضروس كاهن الكنيسة وخورس الشمامسه وشعب الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.