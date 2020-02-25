كاتدرائية مار جرجس العاشر تنظم لقاء روحيا لخدام الطفولة

نظمت كاتدرائية القديس مار جرجس بالعاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، لقاء روحيا لخدام مرحلة الطفولة، بحضور كهنة الكنيسة.ويأتي اللقاء تحت رعاية الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر من رمضان والشرقية، وتضمن عدة فقرات روحية من بينها كلمة عن الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.