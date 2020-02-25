«الأوقاف» تحيل مخالفات عبدالله رشدي إلى النيابة

صرح الدكتور أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف، أنه قد تمت إحالة مخالفات الشيخ عبد الله رشدي المتكررة إلى النيابة المختصة.وأصدرت وزارة الأوقاف، قرارا بوقف عبد الله رشدي عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل ومنشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة.كانت وزارة الأوقاف أصدرت قرارا بوقف عبدالله رشدي بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بشأن ما يثيره على صفحاته من آراء مثيرة للجدل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.