نائب محافظ الوادى الجديد تتابع تنفيذ توصيات منتدى الشباب الأول

عقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماعًََا لمتابعة تنفيذ توصيات منتدي الشباب الأول الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي.وتم خلال الاجتماع مناقشة التكليفات التي تم عرضها خلال الاجتماع الماضي، وما تم تنفيذه من خطة العمل الخاصة بالورش المختلفة، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتدريب وتأهيل معلمي التربية العملية وفقًا للمنظومة التعليمية الجديدة، كما تم الإعداد لإطلاق حملة توعية بين طلاب المدارس لترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهمية المشاركة السياسية، وكذلك التنسيق لتحديد موقع المزرعة النموذجية المقرر إنشاءها بمركز الفرافرة وفقًاَ لأحدث نظم الري والزراعة الحديثة.