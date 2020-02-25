نادين نجيم ترشح شيرين لتتر «2020».. والأخيرة: «ورطتيني»

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم أنها هي مَن رشّحت الفنانة شيرين عبدالوهاب لغناء تتر مسلسل "2020"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وقالت نادين، خلال لقائها في برنامج ET بالعربي:"أنا بتفاءل بالخير وكانت هي وجه الخير علىّ في مسلسل (خمسة ونص)".كانت المفاجأة هو رد الفنانة شيرين والتي قالت فيها: "نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى رأسي من فوق وبقولها شرف لأي فنان إنه يغني تترك بس إنتي ورطتيني، وأنها لم تسمع الأغنية إلى الآن ولم تعرف كيف سيكون شكلها"، مؤكدة أن نادين تحب أن تقدمها هي وأنها تريد ذلك أكثر منها.وكشفت شيرين أنها ستعود لصفحات مواقع التواصل بعد شهور من اعتزالها لها، وذلك بعد عودتها إلى مصر من إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة.كما أكدت خلال اللقاء عن استعدادها لطرح البومها الجديد والذي يضم مفاجأة لكل جمهورها، مؤكدة أنها بعيدة عن الغناء باللهجة اللبنانية لأنها قدمت تتر مسلسل وهو أوسع في الانتشار.