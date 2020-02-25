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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم دمياط» يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات لتنظيم الوظائف الإشرافية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:07 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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عقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور عبد الرزاق الزيني وكيل المديرية، وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد الحداد مدير عام التعليم الفني، ويحيى توما مدير عام الخدمات.

تناول الاجتماع آلية تسكين من صدر لهم أمر تنفيذي في مسابقة الوظائف الإشرافية لعام 2019م على أن يتم إلغاء تكليف كل من صدر له أمر تكليف سواء كان وكيل شئون تعليم أو مدير مدرسة أو موجه ليتم تسكين من صدر لهم الأمر التنفيذي.

ووجه وكيل الوزارة بأن يتم تسكين من صدر لهم أمر تنفيذي داخل إدارتهم، وفي حالة عدم كفاية العدد يتم تكليف غيرهم، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية من قسم المتابعة بكل إدارة تعليمية، والمتابعة الدورية من التوجيه المالي والإداري للمدارس.

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