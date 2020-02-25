أسقف أسيوط يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل.. غدًا

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صباح غد الأربعاء، صلوات القداس الإلهي لثالث أيام الصوم الكبير المقدس، بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.كما يشارك نيافته مساء غد، في صلوات تسبحة نصف الليل بمشاركة عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.