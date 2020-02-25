أمريكا تحذر من السفر للدول الأكثر تأثرًا بـ«كورونا»

حظر ألكيس آزار وزير الصحة الأمريكي اليوم، من حظر السفر إلى الدول الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد.وأعلن ألكيس آزار في وقت سابق اليوم، إن الوضع حول فيروس كورونا بإيطاليا وإيران مقلق جدًا.وأعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد إلى 283 حالة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فى وقت سابق، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو" و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات في كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين في إقليم "توسكانا" وحالة إصابة واحدة في صقلية.ووصل إجمالي عدد الإصابة الـ283، لقي سبعة مصابين حتفهم.كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الخطير إلى 65 شخصا.