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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو»: دمشق وموسكو وطهران تقوض جهود تحقيق الهدنة فى سوريا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:53 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دمشق وموسكو وطهران، بسعيها لإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق الهدنة في سوريا.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في مقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إن الهدنة "صعبة المنال.. وهي مشكلة مزمنة".

وتابع: إن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع أمانة الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي "عرقله الروس"، مشددا على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال بومبيو: "سنواصل العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو) جوتيريش، لضمان أن يحصل هؤلاء الناس على المساعدات الأمريكية بل وعلى المساعدات من دول أخرى"، مضيفا: أن المساعدات الإنسانية ضرورية، على الأقل للتخفيف من الأضرار التي ألحقت بهم العملية الهجومية الأخيرة.

ومنعت روسيا، أواخر العام الماضي، تمرير مشروعي قرار مقدمين من قبل الولايات المتحدة يتعلقان بإيصال مساعدات إنسانية إلى سوريا. وأعلنت الخارجية الروسية آنذاك أن آلية إيصال المساعدات كانت واشنطن تنظر إليها فقط كأداة لانتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها وليست كوسيلة لمساعدة المحتاجين.

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