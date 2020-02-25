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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العراقية تنفى هروب عائلة مصابة بـ«كورونا» من المستشفى

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:53 م
كورونا
كورونا
وكالات
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نفت دائرة صحة كركوك شمالي العراق، أنباء تحدثت عن فرار عائلة مكونة من 4 أفراد مصابين بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى تخصيص مستشفى عسكري لعزل المصابين بالمرض المميت.

وقال مدير وحدة التنسيق مع البرامج الصحية في دائرة صحة كركوك، بدر محمد: "لا وجود لأي حالة هروب مصابين أربعة بفيروس كورونا في كركوك"، مؤكدا أن "الأنباء التي جرى تداولها بهذا الشأن لا أساس لها".

وأشار محمد إلى أن الحالة الصحية للعائلة مستقرة، مؤكدا فرض طوق أمني مشدد في المستشفى التي حجزت فيها العائلة ولا مجال لخروجها منها.

وأكد محمد تخصيص المستشفى العسكري التابع لقاعدة "K-1" الجوية في كركوك، موقعا للحجر الصحي ولمعالجة المصابين بـ"كورونا" اعتبارا من يوم الأربعاء، موضحا الأهمية الطبية لهذا القرار كون موقع المستشفى بعيدا عن المدينة.

وكشفت وزارة الصحة العراقية عن "تسجيل 4 حالات إصابة بكورونا في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران وعادت للبلاد".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل طواقم طبية وصحية مختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بالفيروس"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين.

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