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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس موريتانيا يؤكد ثقته فى القضاء على الإرهاب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:45 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ثقته في القضاء على الإرهاب بالساحل الإفريقي.

وقال الرئيس غزواني - في مؤتمر صحفي في ختام قمة الساحل الإفريقي التي تولى اليوم رئاستها الدورية، إنه واثق من نجاح مجموعة الخمس في الساحل من القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة وتحقيق تنمية متوازنة.

ودعا المجتمع الدولي والشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم حتى تتحقق ثنائية الأمن والتنمية في شبه المنطقة، محذرا من مخاطر عدم وجود حل سريع للأزمة الليبية.

وعلى صعيد متصل تسلمت موريتانيا، اليوم، سبع مدرعات خفيفة مقدمة في شكل مساعدة من الاتحاد الأوروبي للكتيبة الموريتانية العاملة بالقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل.

وتسلم هذه المدرعات وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، خلال حفل أقيم بالمناسبة بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش، حضره قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، وعدد من قادة الأفرع، والمفوضة الأوروبية للشراكة الدولية جيتا إيربيلين والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى موريتانيا.

وقال وزير الدفاع الموريتاني: إن هذه المساعدة وغيرها تشكل أصدق دليل على مساندة الاتحاد الأوروبي لدول المجموعة، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التي تبذلها الدول الأعضاء في المجموعة.

بدورها، عبرت المفوضة الأوروبية للشراكة الدولية عن سعادتها بالمشاركة في حفل تسليم هذه المدرعات التي تساهم دون شك في الرفع من القدرات العملياتية للكتيبة الموريتانية في القوة المشتركة، مشيرة إلى أن حضورها في نواكشوط جاء للتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي السياسي والمادي والفني لدول المجموعة في جهودها الرامية إلى تطهير منطقة الساحل من الإرهاب.

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