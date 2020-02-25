وفاء عامر تنتهى من نصف مشاهدها فى «أهل موسى»

انتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير نصف مشاهدها في قصة "أهل موسي" التي تأتي ضمن قصص مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" التي تنتجه شركة سينرجي بالتعاون مع شركة أخرى، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الطويلة حيث تصل عدد حلقاته لـ60 حلقة ويقدم في شكل قصص مختلفة وكل قصة 10 حلقات.وتصور وفاء عامر مشاهدها في مدينة 6 أكتوبر مع كل من الفنانين كمال أبو رية وصبري فواز ويشارك في البطولة كل من محمد عز ونادية رشاد وياسر علي ماهر وديانا هاشم وهو من تأليف محمد محرز وأمين جمال وإخراج محمد أسامة."ما لا يعرفه الرجال" أول تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، حيث تم الإعلان عن مشروع آخر يجمع الشركتين وهو مسلسل بعنوان "التحقيق" ينتمى لنوعية أعمال الغموض والإثارة، وتدور القصة حول طالب في كلية الهندسة يبدأ قراءة الرواية والتحقيق في ألغازها وفك رموزها مستخدمًا مهاراته في علم الفراسة والملاحظة لإثبات خطأ "نظرية الآفة".