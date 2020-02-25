مجلس الأمن يؤكد أهمية وحدة اليمن وسيادته

أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، الذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، حسب قناة العربية.وقال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن خلال الجلسة، إن إيران تواصل مد جماعة الحوثي بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدا أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.وأكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، احتضان الأردن لمشاورات جديدة بين عدة أطراف يمنية.ونشر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مساء اليوم، سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وأشار المكتب إلى أن الاجتماع سيكون تشاوريا ويضم شخصيات عامة وسياسية بحضور من وصفهم بـ«أصحاب المصلحة».