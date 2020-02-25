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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الزند ناعيًا مبارك: حمل على كاهله أعباء التنمية والسلام والرخاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:31 م
أحمد الزند
أحمد الزند
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تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ووزير العدل الأسبق إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بخالص التعازي في الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق الذى وافته المنية، وانتقل إلى رحاب الله، صباح اليوم بعد أن أمضى عمره في خدمة وطنه وأمته مقاتلًا صلبًا لا تلين قناته وقائدا عسكريا فذا لعب دورًا بارزًا في استعادة الأرض وتطهيرها من دنس الغزاة في حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع الزند: كما حمل على كاهله أعباء التنمية والسلام والتقدم والرخاء لسنوات طوال على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات دون كلل أو ملل، وسيظل قضاة مصر الأوفياء على مر السنين يذكرون لفخامته بالإعزاز والتقدير تلك الخطوات الجبارة التى خطاها في سبيل تدعيم استقلال القضاء والحفاظ على هيبة رجاله إيمانا منه بأنه بالعدل تتقدم الأمم وترتقى ولا عدل إلا بقضاء نزيه مستقل".

وأكمل: "رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء".

واختتم: "أتقدم إلى أسرة الزعيم الراحل بخالص العزاء والمواساة سائلًا المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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