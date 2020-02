Sonic the Hedgehog يتصدر إيرادات الـ«بوكس أوفيس»

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم.احتل فيلم الرسوم المتحركة "Sonic the Hedgehog" صدارة إيرادات السينما في العالم في مطلع الأسبوع محققا 26.3 مليون دولار.وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد "The Call of the Wild" إذ حقق 24.8 مليون دولار، وهو من بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "Harley Quinn: Birds of Prey" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت سبعة ملايين دولار.والفيلم بطولة مارجوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وجورني سموليت بيل وكريس ميسينا ومن إخراج كاثي يان.