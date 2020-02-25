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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي يتوجه إلى بريطانيا لإجراء محادثات تجارية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:22 م
روبرت لايتهايزر
روبرت لايتهايزر
وكالات
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يتوجه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إلى لندن خلال الأيام المقبلة، لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين، تهدف لإعادة خطط المفاوضات الخاصة باتفاق للتجارة الحرة بين الدولتين إلى مسارها.

وستتضمن الزيارة لقاء مع وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت وكالة انباء بلومبرج أنه من المقرر أيضا أن يلقي لايتهايزر كلمة أمام منظمة اتحاد اكسفورد يوم الاثنين المقبل وفقا لموقع المنظمة.

وشهدت ما يطلق عليها بـالعلاقات الخاصة، بين أمريكا وبريطانيا توترات بعد أن رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أواخر الشهر الماضي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر شركة هاواوي الصينية من انشاء شبكة الجيل الخامس للاتصالات.

أدت تلك الخطوة لمحادثة هاتفية ساخنة بين الزعيمين وتأجيل زيارة جونسون إلى الولايات المتحدة.حيث يطالب ترامب الدول الحليفة بحظر شركة هاواوي الصينية بسبب مخاوف استخدام التكنولوجيا للتجسس وهو ما تنفيه هاواوي.

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