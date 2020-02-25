الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.وقالت غرفة عمليات المنطقة الغربية في بيان، إن الطائرة من نوع "بيرقدار" أقلعت من مطار معيتيقة، وجرى إسقاطها حينما كانت تستعد لاستهداف وحدات عسكرية في محور الأحياء البرية.وأكدت الغرفة أن "الجيش بالمرصاد لأي تحرك للمليشيات والمرتزقة أو الطيران التركي حتى تحرير طرابلس".لا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل دعم الإرهابيين لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في المنطقة العربية، فما بين استهداف المدنيين في سوريا وإرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية بإدلب، فإن السفن التركية المحملة بالأسلحة لم تتوقف عن إرسال الذخائر والأسلحة إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا.