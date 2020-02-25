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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأجيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:15 م
الدكتورة رشيدة الشافعي
الدكتورة رشيدة الشافعي
ايهاب مصطفى
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قررت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، ضم فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك، إلى فعاليات حفل الختام حيث يتم تكريم الفنانين وتوزيع الجوائز يوم الخميس ٥ مارس ٢٠٢٠ بدار سينما مترو الساعة ٦ مساء.

وذلك بناء على إعلان الدولة المصرية الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، ومن المقرر أن تبدأ عروض أفلام المهرجان اعتبارا من يوم الخميس ٢٧ فبراير 2020 طبقا للبرنامج المعلن ويتم تسليم كارنية لحضور العروض الذى يوزع يوميا مجانا بمقر الجمعية ٣٦ ش شريف - القاهرة الدور الأول من الساعة الحادية عشر صباحًا.

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