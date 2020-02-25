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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سيامة كهنة جدد في إيبارشية ملوي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:15 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
تريزة شنودة
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قام الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي أمس بسيامة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافته، بحضور عدد كبير من الآباء كهنة الايبارشية بالإضافة لكهنة من إيبارشيات المنيا وأبوقرقاص وبني سويف وزرابي الدير المحرق وديرمواس وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارمرقس مقر المطرانية.

وعقب صلاة الصلح، تمم نيافته طقس سيامة خمسة آباء كهنة جدد وهم الشماس باسم ممدوح كاهنًا باسم القس أليشع للخدمة بكنيسة ماريوحنا وإيليا وأخنوخ بملوي والشماس ماركو موريس باسم القس يوئيل للخدمة بكنيسة فيلوباتير مرقوريوس بعزبة سيف الغربية والشماس روماني رمسيس باسم القس إيلياس للخدمة بكنيسة ماريوحنا وإيليا وأخنوخ والشماس مينا فرج باسم القس مويسيس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والشماس أندرو شكري باسم القس أغناطيوس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالصاغة.

وسيتوجه الآباء الكهنة الجدد، الاثنين عقب القداس الإلهي بالمطرانية لدير القديس أفا فيني العامر بالجبل الغربي بملوي لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

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