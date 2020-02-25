وكيل تموين الإسكندرية في لقاء جماهيري مع بيت العائلة المصرية





جاء ذلك بحضور مدير عام التجارة الداخلية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومعاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، ومديرى الإدارات التموينية ومديرى المراكز التموينية المطورة.





استقبل اليوم، المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وقيادات المديرية، أعضاء بيت العائلة المصرية وممثلى الجمعيات الأهلية وقيادات المجتمع المدني، وذلك فى لقاء جماهيري موسع.جاء ذلك بحضور مدير عام التجارة الداخلية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومعاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، ومديرى الإدارات التموينية ومديرى المراكز التموينية المطورة.

لقاء جماهيري تموين الإسكندرية





واستهل اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وكلمة لممثل الأزهر الشريف، وكلمة لممثل الكنيسة المصرية.



واستعرض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كلمته ما تم إنجازه خلال عام 2019 والتحديات التى قابلت المديرية، والتي تحولت إلى فرص استفاد بها المواطن السكندري، وذلك من خلال تطوير بعض المكاتب التموينية التى كانت بها العديد من المشاكل، وتطويرها، وتحويلها إلى مراكز تموينية متطورة تدار بفكر تكنولوجى وبشرى متطور، ويقودها شباب من حاملى الماجستير تماشيا مع سياسة التحول الرقمى والتعامل مع البيانات الضخمة والتى قضت على الكثير من المشاكل التى تواجه المواطنين. واستهل اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وكلمة لممثل الأزهر الشريف، وكلمة لممثل الكنيسة المصرية.واستعرض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كلمته ما تم إنجازه خلال عام 2019 والتحديات التى قابلت المديرية، والتي تحولت إلى فرص استفاد بها المواطن السكندري، وذلك من خلال تطوير بعض المكاتب التموينية التى كانت بها العديد من المشاكل، وتطويرها، وتحويلها إلى مراكز تموينية متطورة تدار بفكر تكنولوجى وبشرى متطور، ويقودها شباب من حاملى الماجستير تماشيا مع سياسة التحول الرقمى والتعامل مع البيانات الضخمة والتى قضت على الكثير من المشاكل التى تواجه المواطنين.

لقاء جماهيري تموين الإسكندرية





وأضاف أنه كان للمديرية دور حيوى وواضح فى التدخل فى ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وخفضها أيضا، وإيجاد حلول بديلة لنقص العمالة التى تخرج إلى سن المعاش من حين لآخر من حيث التشبيك بين الجهات المختصة الأخرى.



كما استعرض محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، دور الإدارة ومهامها فى خدمة المواطن السكندرى. وأضاف أنه كان للمديرية دور حيوى وواضح فى التدخل فى ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وخفضها أيضا، وإيجاد حلول بديلة لنقص العمالة التى تخرج إلى سن المعاش من حين لآخر من حيث التشبيك بين الجهات المختصة الأخرى.كما استعرض محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، دور الإدارة ومهامها فى خدمة المواطن السكندرى.

لقاء جماهيري تموين الإسكندرية





وأوضح سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، دور الإدارة وطمأنت الحضور على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية وبكميات كبيرة.



كما تقدم « سعد الله» بالشكر والتقدير إلى فريق عمل المديرية، من القيادات، ومديرى الإدارات، ورؤساء الرقابة، وجميع العاملين بأجهزة المديرية، لما يقومون به من مجهودات ضخمة لولاها ما ظهرت هذه الإنجازات التى تمت من خلال فريق عمل متكامل. وأوضح سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، دور الإدارة وطمأنت الحضور على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية وبكميات كبيرة.كما تقدم « سعد الله» بالشكر والتقدير إلى فريق عمل المديرية، من القيادات، ومديرى الإدارات، ورؤساء الرقابة، وجميع العاملين بأجهزة المديرية، لما يقومون به من مجهودات ضخمة لولاها ما ظهرت هذه الإنجازات التى تمت من خلال فريق عمل متكامل.

لقاء جماهيري تموين الإسكندرية