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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب مواتير مياه وأجهزة إنذار حريق بسفاجا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:08 م
تهريب مواتير مياه
تهريب مواتير مياه
راندا التوني
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تمكّنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة إنذار الحريق ومواتير رفع المياة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحى مدير الإدارة تم الإشتباه فى قائد أحد السيارات القادمة من السعودية بنظام الإفراج المؤقت (تربتك).

تم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد عفيفى وهيثم أبو النجا وحافظ صفوت مأمورى الحركة وفخرى حمدان مأمور التعريفة فتبين وجود 135 موتور رفع مياة وجهاز انذار للحريق مخبأ بالأمتعة الشخصية وأماكن مختلفة داخل السيارة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 220 ألف جنيه قرر عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط محاولات التهرب الجمركي.

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