أهم بنود النسخة المحدثة من «رؤية 2030» (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا مفصلًا يوضح أهم ملامح النسخة المحدثة من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى تعتزم إطلاقها خلال أشهر قليلة، وستضم ثمانية أهداف وطنية مربوطة بالأهداف الأممية السبعة عشر، ولكل هدف من الأهداف الوطنية مجموعة من الأهداف الفرعية من بينها:- دعم نظم الرصد والتقييم والمتابعة وإتاحة البيانات، وتعزيز المساءلة وسيادةالقانون، وتمكين الإدارة المحلية، إضافة إلى الإصلاح الإدارى وفاعلية الأجهزة الحكومية وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.- إقرار نظام بيئى متكامل ومستدام من خلال الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، وصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى.- كما تتضمن النسخة المحدثة من استراتيجية التنمية المستدامة، إدراج برامج لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز القدرة الأنظمة البيئية على التكيف، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية.- تحقيق نمو اقتصادى مرتفع احتوائى ومستدام من خلال رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وتحقيق الشمول المالى، إدماج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الإقتصادية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الرقمى والاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.- تعزيز قيم العدالة والاندماج عن طريق تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية، وتعزيز الشمول الرقمى، وتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص.- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته من خلال تحسين البنية التحتيه للطرق، مرافق وغيرها ورفع معايير السلامة والأمان بها، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية من المياة، الصرف الصحى، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، الإسكان.- العمل على ضبط معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية، وتحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضارى.