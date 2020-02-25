الحرية يستهل جولاته بقافلة طبية فى البحيرة

زار محمد أبوالعلا شويل أمين العمل الجماهيرى بحزب الحرية، يرافقه المهندسة إكرام العدوى أمين مساعد العمل الجماهيري وكريم صالح عضو هيئة مكتب الأمانة، محافظة البحيرة لعقد اجتماع مغلق مع هيئة مكتب العمل بقيادة فاطمة علام.وتبع اللقاء، إطلاق قافلة طبية بنطاق عزبة القاضي قرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، وإجراء الكشف الطبي على مئات الحالات وصرف الأدوية بالمجان.تأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات لأمانات العمل الجماهيري بالمحافظات، لوضع استراتيجية بناء التنظيم الجماهيري، والبدء في خطة تفعيل مبادرة ١٠٠٠٠ كادر جماهيري شعبي بالمحافظات، لمساندة ودعم مرشحي الحزب بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.