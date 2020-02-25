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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الملا: مراجعة أسعار المواد البترولية الشهر المقبل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:02 م
وزير البترول
وزير البترول
أشرف لاشين
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أكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن أسعار الطاقة من الوارد رفعها أو خفضها خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتوسط سعر البرميل والدولار خلال الثبات أشهر السابقة لموعد المراجعة الجديدة لأسعار الطاقة وتتم كل ثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها حزب مستقبل وطن بعنوان «تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية» بحضور قيادات الحزب.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته، إنه من المقرر مراجعة أسعار المواد البترولية خلال الشهر المقبل، ومن الوارد جدا أن يتم خفضها، لاسيما في ظل تراجع الدولار.

وتحدث طارق الملا عن الزخم الذي يحدث حول أسعار الطاقة بشكل دائم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 لم يتم التطرق لسعر الدولار، لكن مع تحريك سعر المواد البترولية لأول مرة منذ 5 سنوات كان هناك هجوم، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مراعاة من جانب المواطنين لظروف البلاد.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أسعار الطاقة لا يتم احتسابها وفقا للسعر العالمي، لأن مصر وإن كان بها اكتفاء ذاتي، إلا أنها لا يعتبر هناك فائضا في القطاع تلتزم بالسعر العالمي كما هو، مضيفا: "ليس معنى أن دولة ما تبيع البترول بسعر معين، أن تلتزم مصر بنفس السعر، هناك معايير أخرى تحكم هذا الأمر.

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