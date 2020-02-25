الصندوق الروسي يرحب بإنشاء وزارة الاستثمار السعودية

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، عن ترحيبه بإنشاء وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بتعيين وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، وزيرا لها.وقال ديمترييف: «يرحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بإنشاء وزارة جديدة، وهي وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأيضا بتعيين خالد الفالح وزيرا لها.. نعتقد أن إنشاء وزارة جديدة سيساعد روسيا والمملكة السعودية في تحقيق أهداف زيادة الاستثمارات المتبادلة، التي تم وضعها خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى المملكة في عام 2019».وأضاف دميترييف، أنه يعول على إجراء عمل مشترك مع سيد الوزير الفالح والوزارة الجديدة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية مختلفة ابتداء من تطوير الذكاء الاصطناعي وحتى الطاقة،مضيفا، أن هذه المشروعات ستصب في مصلحة البلدين.في سياق متصل، أشار دميترييف إلى ترحيبه بتعيين ماجد القصبي قائما بأعمال وزير الإعلام، مشيرا إلى أن خبرة القصبي في العلاقات الاقتصادية الدولية "مهمة للغاية لدعم بشكل ايجابي الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تقوم بها المملكة في إطار "رؤية 2030".