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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الفقى عن مبارك: رحل حاكم وطنى لم ينتهز الفرص الضائعة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:56 م
مبارك
مبارك
محمود عرفات
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قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه كان يتابع الحالة الصحية للرئيس الراحل حسني مبارك، موضحا أن المحامي فريد الديب أطلعه على حالته الصحية.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن حسني مبارك كان وطنيا مصريا، وحريص على مصالح البلاد، بقدر الاستطاعة وبقدر ما أعطي من رؤية وضوء، وله ما له وعليه ما عليه.

واستكمل: أن الظروف وضعت مبارك في 9 سنوات قاسية للغاية، وهذا يذكرنا بأن أي حاكم يجب أن يعرف متى ينصرف حتى لا يواجه نفس المصير.

وواصل، أن مبارك كان لديه عدة فرص ليخرج من الحكم، بعد حرب الخليج وبعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، وبعد فقد حفيده الأكبر.

وأشار إلى أن تصرف مبارك مع الثورة كان تصرفا معتدلا فهو لم يهرب ولم يأمر بإطلاق رصاص على المتظاهرين، والقضاء برأه، وتاريخه العسكري ناصع ولا يباري، مضيفا: أنه لو أردنا أن نضع عنوانا لفصل مبارك في التاريخ: "رحل حاكم وطني لم ينتهز الفرص الضائعة".

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