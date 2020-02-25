الأنبا غبريال يسيم كهنة جدد بإيبارشية بنى سويف.. السبت

يترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، السبت المقبل صلوات القداس الإلهي بمطرانية بني سويف.ويسيم نيافته خلال صلوات القداس الإلهي عددا من الكهنة الجدد للخدمة بكنائس إيبارشية بني سويف.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.