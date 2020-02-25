وزير الرياضة: نحارب الابتذال في الملاعب.. والالتزم شرط عودة الجماهير

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنها تعمل على تنفيذ استراتيجية الشخصية المتكاملة ليس عن طريق الرياضة فقط، وإنما تهتم بمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما تهتم بالرياضة بشقيها «رياضة التنمية الخاصة بالصحة» وأن تصبح الرياضة أسلوب حياة، وكذلك «رياضة البطولات» من خلال برامج محددة استعدادًا للمسابقات.وأضاف صبحي خلال لقائه في برنامج "أهل مصر" مع الإعلامي سمير عمر المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الوزارة تهتم بكل المحافظات، ولديها برنامج رياضي للمحافظات الحدودية، وتنظم مارثون سنوي في كل مرة في محافظة مختلفة، إلى جانب ماراثون أسبوعي يوم السبت، لافتا إلى أن مراكز الشباب البالغ عددها 4330 مركزا على مستوى الجمهورية، تؤدي دورها لكن ينقصها الكثير، وتهتم بجميع المراكز في كل القرى والنجوع وليس المدن الكبرى فقط ولا تفرق بينها في أي شىء، وإنما تحرص على تطبيق عدالة الخدمات الرياضية.وتابع أن القيادة السياسية تقدم دعمًا لا محدود للشباب بصفة عامة، فالشباب أصبحوا نواب وزراء ونواب ومحافظين، كما يشاركون في المؤتمر الدوري الذي يعقد برعاية الرئيس، وكذلك منتدى الشباب الذي يعقد سنويًا برعايته وحضوره، كما أن الوزارة لديها برنامج لاكتشاف المواهب في كل المجالات من سن 5 إلى 17 سنة عبر مسابقات يشارك في تحكيمها أكبر الخبراء المصريين كل في مجاله.وأكد صبحي أن عودة الجماهير مرهونة بالالتزام بالقواعد العامة للمجتمع والقواعد الخاصة بحضور المباريات، مشيرًا إلى عودة الجماهير بعد أداء كل جهة مسؤوليتها، وعلى رأسها اتحاد الكرة والأندية ذاتها، لأن الوزارة تحارب الابتذال في الملاعب.