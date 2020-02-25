رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الرياضة: نحارب الابتذال في الملاعب.. والالتزم شرط عودة الجماهير

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:53 م
وزير الشباب
وزير الشباب
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنها تعمل على تنفيذ استراتيجية الشخصية المتكاملة ليس عن طريق الرياضة فقط، وإنما تهتم بمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما تهتم بالرياضة بشقيها «رياضة التنمية الخاصة بالصحة» وأن تصبح الرياضة أسلوب حياة، وكذلك «رياضة البطولات» من خلال برامج محددة استعدادًا للمسابقات.

وأضاف صبحي خلال لقائه في برنامج "أهل مصر" مع الإعلامي سمير عمر المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الوزارة تهتم بكل المحافظات، ولديها برنامج رياضي للمحافظات الحدودية، وتنظم مارثون سنوي في كل مرة في محافظة مختلفة، إلى جانب ماراثون أسبوعي يوم السبت، لافتا إلى أن مراكز الشباب البالغ عددها 4330 مركزا على مستوى الجمهورية، تؤدي دورها لكن ينقصها الكثير، وتهتم بجميع المراكز في كل القرى والنجوع وليس المدن الكبرى فقط ولا تفرق بينها في أي شىء، وإنما تحرص على تطبيق عدالة الخدمات الرياضية.

وتابع أن القيادة السياسية تقدم دعمًا لا محدود للشباب بصفة عامة، فالشباب أصبحوا نواب وزراء ونواب ومحافظين، كما يشاركون في المؤتمر الدوري الذي يعقد برعاية الرئيس، وكذلك منتدى الشباب الذي يعقد سنويًا برعايته وحضوره، كما أن الوزارة لديها برنامج لاكتشاف المواهب في كل المجالات من سن 5 إلى 17 سنة عبر مسابقات يشارك في تحكيمها أكبر الخبراء المصريين كل في مجاله.

وأكد صبحي أن عودة الجماهير مرهونة بالالتزام بالقواعد العامة للمجتمع والقواعد الخاصة بحضور المباريات، مشيرًا إلى عودة الجماهير بعد أداء كل جهة مسؤوليتها، وعلى رأسها اتحاد الكرة والأندية ذاتها، لأن الوزارة تحارب الابتذال في الملاعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

الرئيس السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل

لماذا تعاملت الدولة مع مبارك بهذا التقدير بعد وفاته؟.. الباز يجيب

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)

لماذا تعاملت الدولة مع مبارك بهذا التقدير بعد وفاته؟.. الباز يجيب

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

دراسة: الحيوانات المنزلية يمكن أن تصاب بـ«كورونا»

روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

مقالات الرأي
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
كنيسة الإسكندرية وسر قوتها «1»
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك

رشيد غمرى يناقش «فراشات أورنينا» بالنيل الثقافية.. غدًا

غدًا.. هند عادل تناقش «حب كالأفلام» بالنيل الثقافية

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة