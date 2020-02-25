«خليجيون في حب مصر» ناعية مبارك: فقد العرب رجلا مخلصا لأمته

نعت مؤسسة "خليجيون في حب مصر"، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم، مؤكدة على دوره القيادي للأمة العربية.وتقدم الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ومؤسسة خليجيون في حب مصر، لمصر قيادة وحكومة وشعبا وأسرة الرئيس الأسبق بخالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة مبارك، مؤكدا أن الشعب الكويتي سيظل وفيا لمواقفه العروبية التاريخية الشجاعة، ودوره في حرب تحرير الكويت التي تحل ذكراها الـ29 غدا.وأكد العميري في بيان مساء اليوم، أن العالم العربي فقد رجلا مخلصا لأمته العربية، وصاحب تاريخ عسكري بارز كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.وتوفي الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقت سابق عن عمر يناهز 92 عاما ومن المقرر تشييع جثمانه غدا في جنازة عسكرية.