مؤرخ موسيقى: غياب الإذاعة والتلفزيون وراء ظهور «المهرجانات»

قال المؤرخ الموسيقي الدكتور زين نصار، الأستاذ بأكاديمية الفنون، إن ما يعرف بأغاني المهرجانات يظهر في حالات التدهور الاجتماعي والفني، ووصفها بأنها وصمة عار على الفن المصري.وأضاف خلال لقائه في برنامج "أهل مصر"، مع الإعلامي سمير عمر، والمذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الفن هو دليل الجمال لكن عندما يغني السوقة يضيع الجمال، مشددا على ضرورة أن يراعي أي مبدع أمرين في غاية الأهمية، هما تقاليد وأعرف المجتمع بحيث لا يدعو إلى الفجور أو المخدرات وغيرهما، ومراعاة سياق التراث الفنى المصرى ومدارسه.وألقى نصار، باللوم على الإذاعة والتلفزيون وحملهما سبب ظهور أغاني المهرجانات، بسبب توقفهما عن اكتشاف ودعم المواهب الحقيقية التي تقدم فنا راقيا، مشيرًا إلى أن انتشارا مثل هذه الأغاني في فترات الاحتلال، أو بعد الانفتاح كان محدودا بسبب قلة منافذ الانتشار، والتي لم تكن تزيد عن الإذاعة أو الأسطوانات، بينما الآن الانتشار يحدث فى نفس اللحظة بسبب الإنترنت، مطالبا النيابة العامة بالتصدى لكل من يخرج عن السياق العام للمجتمع أو لتقاليد الفن.