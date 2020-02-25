التخطيط: التمويل حَجر الزاوية فى استراتيجيات الدول التنموية

قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير التخطيط، كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إنّ التحول إلى الاقتصاد الأخضر واحدًا من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، يضم الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة وصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى.أضاف أباظة، خلال مناقشة تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أن الأجندة الوطنية تعطى أهمية لآليات التمويل المستدام، حيث إنّ التمويل يعتبر حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجيات الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر من الدول ذات الخبرات فى مجال التمويل البيئى بصفة عامة، حيث تم تمويل العديد من المشروعات البيئية سواء تمويل محلى أو دولى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات الاقتصادية.وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية المستدامة، سلسلة ورش عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في إطار التأكيد على النهج التشاركى الذى اتبعته الوزارة منذ اليوم الأول فى تحديث الرؤية التنموية، بحضور خبراء متخصصين فى مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع.