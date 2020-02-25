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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يفاوض أسر ضحايا تفجير سفارتى أمريكا فى نيروبى ودار السلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:44 م
السودان
السودان
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أعلن فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حكومة السودان ستتبع ذات النهج، الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول، للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودارالسلام (تنزانيا)؛ بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به.

وكانت وزارة العدل السودانية أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، التوقيع على اتفاقِ تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول"، التي تم تفجيرها بهجوم انتحاري، في أكتوبر 2000، حين كانت ترسو في ميناء عدن باليمن، ما أسفر عن مقتل ١٧ أمريكيا، وجرح عشرات، وتبنى تنظيم القاعدة الهجوم.

وشدد صالح، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، على أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسئولين عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية، وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان.

أكد مضي الحكومة قدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين للوصول إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة كول.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف ومعالجة النقاط السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

تم تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في أغسطس 1998، بواسطة شاحنات تحمل متفجرات، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا غالبيتهم من الكينيين، وتبنى تنظيم القاعدة الهجمات.

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