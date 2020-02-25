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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كيف تصبح مصدرًا ناجحًا؟» ورشة عمل بـ«آداب عين شمس»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:42 م
آداب عين شمس
آداب عين شمس
إسراء جمال
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نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورشة عمل لطلاب الكلية تحت عنوان «كيف تصبح مصدرا ناجحا؟» تحت رعاية الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور طارق منصور وكيل الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال مرتضى إن الورشة تقام ضمن برنامج الكلية لتأهيل الطلاب الخريجين لسوق العمل، كجزء من منظومة الجامعة لإعداد الطلاب وتأهيلهم لشغل الوظائف المناسبة لهم بعد تخرجهم، أو العمل فى مشروعات خاصة بهم ومنها مجال التصدير والاستيراد، لاسيما وأنهم يجيدون لغات أجنبية تضمن لهم سهولة التعامل فى هذا المجال.

وأضاف الدكتور طارق منصور أن الكلية تحرص على الاستعانة بالخبراء المميزين لنقل خبراتهم لأبنائنا الطلاب، حيث نفذ الورشة الدكتور طارق درويش رئيس شعبة المصدرين المصريين، وهو إتجاه محمود لنقل الخبرات عبر الأجيال، وشهدت الورشة إقبالا كثيفا من الطلاب.

وأكدت الدكتورة إيمان طه مديرة الوحدة، أن الوحدة تعد برنامجا سنويا يضمن رفع مستوى تأهيل طلاب الكلية لسوق العمل إلى جانب ملتقى التوظف الذى تقيمه كل عام لهم بساحة الكلية من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

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