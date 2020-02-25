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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخرطوم تنتظر نتائج لجنة التحقيق فى أحداث «عنف الخميس»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:42 م
الخرطوم
الخرطوم
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قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من وزير الداخلية الطريفي إدريس، حول الأحداث التي صاحبت المسيرات الشعبية يوم الخميس الماضي، موضحا أنه تم تكوين لجنة تحقيق، ومن الأفضل انتظار نتائجها.

أضاف صالح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه كان هناك اتفاق عام حول ضرورة احترام حق التظاهر والتجمع السلمي للجماهير والحفاظ على سلمية المواكب وعدم تعرضها للعنف.

كان مجلس الوزراء السوداني، قال "إن مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، انتهت بأعمال عنف يوم الخميس الماضي، أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين، وشكل رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، لجنة تحقيق عليا برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، في تلك الأحداث.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء السوداني إلى تقرير حول آخر التطورات المتعلقة بإعادة الطلاب السودانيين الموجودين في مقاطعة ووهان الصينية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، أن حكومة السودان بذلت جهودا كبيرة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات بادرت بتوفير طائرة لإجلاء الطلاب.

وأكد جاهزية الطاقم الطبي ومركز الإيواء لاستقبال هؤلاء الطلاب، لكن لدواعي السلامة والتأمين لن يتم الإعلان عن موعد وصول الطائرة.

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